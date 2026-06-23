Напились и полезли: Три дамы из Ярославля устроили «сушку» пятых точек у Вечного огня

В поселке Борисоглебский произошел шокирующий инцидент с участием местных жительниц. 19 июня три женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили использовать мемориал в честь павших героев как место для сушки одежды.

Под Ярославлем пьяные женщины устроили сушку «пятых точек» у Вечного огня. Видео © Telegram / Жесть Ярославль

На кадрах, разлетевшихся по Сети, отчётливо видно, как компания ведёт себя неподобающе. Гражданки встали в позу, открыто демонстрируя пренебрежение к памятному объекту, пока их одежда прогревалась над святыней.

Поступок вызвал волну негодования среди местных жителей и пользователей интернета. Действия задержанных расценили как грубое осквернение памяти защитников Отечества.

Региональное управление Следственного комитета оперативно отреагировало на случившееся. Против нарушительниц общественного порядка возбуждено уголовное дело.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия. В ближайшее время суд изберет фигуранткам меру пресечения.

Ранее в Архангельске следственные органы возбудили уголовное дело после сообщений об осквернении воинских захоронений на Вологодском кладбище. Речь идёт о деле, возбужденном по статье об осквернении мест захоронений участников боевых действий, совершённом группой лиц. На территории кладбища, где покоятся участники СВО, находились нетрезвые мужчина и женщина.