Дипломатические контакты Москвы и Вашингтона по украинскому кризису сохраняются. Несмотря на острую геополитическую напряженность, каналы связи между государствами остаются активными. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Своё заявление политик сделал на полях международного форума «Примаковские чтения».

По словам дипломата, взаимодействие сторон не прекращается.

«Диалог не прерывается с американцами», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Таким образом, Россия продолжает поддерживать коммуникацию с Белым домом, невзирая на санкционное давление. Сохранение рабочих отношений позволяет сторонам доносить свои позиции по ключевым вопросам безопасности.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил наличие постоянной связи с американскими коллегами. Речь идёт о диалоге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и известным предпринимателем Джаредом Кушнером.