«Человек из стали»: Наталья Штурм рассказала о соседстве с Ножкиным и его сильном характере

Певица Наталья Штурм поделилась воспоминаниями о покойном Михаиле Ножкине, с которым много лет была соседкой. По словам артистки, они встречались не только на концертах, но и во дворе дома.

Квартиры звёзд находились на одном этаже в разных подъездах, и они постоянно слышали, как Ножкин репетирует. Штурм в беседе с сайтом MK.ru назвала его целостным, мощным человеком с военной выправкой и стальной выдержкой. При этом артист был немногословен, держался обособленно и никогда не жаловался.

Лишь в последние годы он стал более общительным — они обсуждали события в стране и в мире. Штурм вспомнила, как однажды встретила Ножкина в день смерти своей мамы. Услышав о горе, он спокойно ответил: «Отмучилась». Певице показалось, что он смотрит на вещи с философской точки зрения.

Наталья отметила, что артист самостоятельно ходил в магазин и всегда здоровался, несмотря на славу и всенародную любовь. Она призналась, что таких людей, как Ножкин, больше нет и не будет, и его уход — огромная потеря для всех.

Накануне стало известно, что народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни. Творческое наследие актёра огромно. Зрители помнят его яркое исполнение ролей в знаковых советских картинах. Среди них — «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Освобождение», «Одиночное плавание», а также исторические ленты «Юность Петра» и «В начале славных дел», где он сыграл князя Бориса Голицына.