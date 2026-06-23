Тренер сборной Норвегии после победы бросился целовать жену, спасшую его от смерти

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен после победы своей команды на ЧМ обнял и поцеловал жену на трибунах, посвятив ей эмоциональный момент триумфа.

За этой сценой стоит история, которая произошла 25 лет назад. В 2001 году, когда Сольбаккен играл за «Копенгаген», у него прямо на тренировке случился сердечный приступ. Сердце спортсмена остановилось на несколько минут, и врачи зафиксировали клиническую смерть.

В тот период его супруга Анникен фактически взяла на себя всю тяжесть ситуации. Она ухаживала за мужем во время длительного восстановления и одновременно воспитывала двух маленьких детей — тогда ей было всего лишь чуть больше 20 лет. Сам Сольбаккен позже признавался, что до сих пор поражён тем, как она справилась с этим испытанием в таком возрасте.

В 33 года футболист завершил игровую карьеру и позже стал тренером. По его словам, именно жена оставалась его главной опорой на протяжении всех лет. На чемпионате мира Анникен также присутствовала на трибунах, разделив с ним момент победы.

Напомним, сборная Норвегии обыграла команду Сенегала со счётом 3:2 во втором туре группового этапа чемпионата мира и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Матч прошёл 23 июня в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) на стадионе MetLife. Для норвежцев это первый выход в стадию плей-офф чемпионата мира с 1998 года. Счёт в игре открылся благодаря голам Маркуса Педерсена и форварда Эрлинга Холанда, который оформил дубль на 48-й и 58-й минутах. У сборной Сенегала отличился Исмаила Сарр — он забил два мяча на 53-й и 90+3-й минутах, сохранив интригу до финального свистка.