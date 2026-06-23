В Ханты-Мансийске подростки жестоко избили сверстника возле подъезда

В Ханты-Мансийске двое несовершеннолетних напали на своего сверстника прямо у подъезда жилого дома. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Родители пострадавшего требуют привлечь агрессоров к ответственности. Они подтвердили наличие побоев и видеозаписи с места происшествия, передаёт URA.ru.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту случившегося уже начата доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства нападения.

А ранее Life.ru писал, что банда подростков с цепями напала на двоих мужчин в Перми. По данным следователей, они имели при себе предметы, схожие с металлическим прутом и цепями. Обоим потерпевшим впоследствии потребовалась врачебная помощь.