В Ханты-Мансийске подростки жестоко избили сверстника возле подъезда
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В Ханты-Мансийске двое несовершеннолетних напали на своего сверстника прямо у подъезда жилого дома. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Родители пострадавшего требуют привлечь агрессоров к ответственности. Они подтвердили наличие побоев и видеозаписи с места происшествия, передаёт URA.ru.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту случившегося уже начата доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства нападения.
А ранее Life.ru писал, что банда подростков с цепями напала на двоих мужчин в Перми. По данным следователей, они имели при себе предметы, схожие с металлическим прутом и цепями. Обоим потерпевшим впоследствии потребовалась врачебная помощь.
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