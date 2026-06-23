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23 июня, 10:19

В Ханты-Мансийске подростки жестоко избили сверстника возле подъезда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ханты-Мансийске двое несовершеннолетних напали на своего сверстника прямо у подъезда жилого дома. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Родители пострадавшего требуют привлечь агрессоров к ответственности. Они подтвердили наличие побоев и видеозаписи с места происшествия, передаёт URA.ru.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту случившегося уже начата доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства нападения.

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А ранее Life.ru писал, что банда подростков с цепями напала на двоих мужчин в Перми. По данным следователей, они имели при себе предметы, схожие с металлическим прутом и цепями. Обоим потерпевшим впоследствии потребовалась врачебная помощь.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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