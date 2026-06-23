«Не-не-не, тем более не на русском»: Фанаты Шатунова разнесли ИИ-версию «Седой ночи»

Поклонники Юрия Шатунова собрались на Троекуровском кладбище в Москве, чтобы почтить память артиста в четвёртую годовщину его смерти. У могилы певца, исполнившего хиты «Белые розы» и «Седая ночь», появились тысячи белых роз, передаёт корреспондент Life.ru.

Фанаты Шатунова раскритиковали ИИ-версию «Седой ночи». Видео © Life.ru

Часть фанатов приехала с утра, а у некоторых этот день совпал с семейными событиями. Одна из поклонниц рассказала, что утром посещает кладбище, а вечером отмечает день рождения дочери.

На церемонии присутствовали близкие музыканта и его коллеги. К могиле возложили цветы, провели панихиду и выпустили белых голубей. Семья артиста, как отмечается, в этот раз не приехала.

Отдельно фанаты резко высказались об ИИ-версии песни «Седая ночь». По их словам, подобные обработки не могут передать оригинальное звучание и «уровень таланта» Шатунова, которого они называют «святым человеком». Поклонники заявили, что предпочитают слушать оригинальные записи и считают любые нейросетевые версии неуместными.

«Не-не-не-не! Нам не понравилась (ИИ-версия). Ни в коем случае! Тем более не на русском языке. Лучше вот так, как есть, чем это», — отметили поклонницы в разговоре с корреспондентом Life.ru.

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне инфаркта миокарда.