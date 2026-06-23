Экс-помощник Буша-младшего заявил о вечной борьбе США и РФ

Тема сотрудничества Москвы и Вашингтона потеряла смысл и больше не стоит на повестке. Об этом на форуме «Примаковские чтения» сказал бывший советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, передаёт корреспондент РБК.

«Мы были соперниками на мировой арене последние 120 лет, и это не изменится...» — сказал он.

В своём выступлении Грэм отметил, что, по его мнению, глобальной политике упомянутых стран постоянно присуща конкуренция, в то время как конфликт не является её обязательным спутником. Эта закономерность, как он полагает, будет наблюдаться и в эпоху многополярности.

Он подчеркнул, что главная обязанность руководителей государств — грамотно и ответственно держать эту конкуренцию под контролем. Это нужно для того, чтобы не допустить войны между ведущими державами.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что эпоха «духа Анкориджа» завершилась. По его словам, Москва выполнила свою часть достигнутых с Вашингтоном договорённостей, а США ответить тем же не сумели. Ушаков подчеркнул, что Россия теперь рассчитывает не на исполнение прежних пониманий, а на достижение собственных целей и победу.