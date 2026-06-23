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Регион
23 июня, 10:38

Экс-помощник Буша-младшего заявил о вечной борьбе США и РФ

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Тема сотрудничества Москвы и Вашингтона потеряла смысл и больше не стоит на повестке. Об этом на форуме «Примаковские чтения» сказал бывший советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, передаёт корреспондент РБК.

«Мы были соперниками на мировой арене последние 120 лет, и это не изменится...» — сказал он.

В своём выступлении Грэм отметил, что, по его мнению, глобальной политике упомянутых стран постоянно присуща конкуренция, в то время как конфликт не является её обязательным спутником. Эта закономерность, как он полагает, будет наблюдаться и в эпоху многополярности.

Он подчеркнул, что главная обязанность руководителей государств — грамотно и ответственно держать эту конкуренцию под контролем. Это нужно для того, чтобы не допустить войны между ведущими державами.

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Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что эпоха «духа Анкориджа» завершилась. По его словам, Москва выполнила свою часть достигнутых с Вашингтоном договорённостей, а США ответить тем же не сумели. Ушаков подчеркнул, что Россия теперь рассчитывает не на исполнение прежних пониманий, а на достижение собственных целей и победу.

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Вероника Бакумченко
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