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23 июня, 11:05

Белоусов: Армия России внедряет ИИ и робототехнические комплексы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Армия России расширяет применение передовых технологий на поле боя. Речь идёт об искусственном интеллекте, роботизированных системах и современных комплексах управления войсками. О технологическом развитии армии министр обороны Андрей Белоусов рассказал на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

«Сегодня вооружённые силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления», — сказал он.

Перед молодыми офицерами, отметил глава военного ведомства, стоит задача не только освоить новую технику, но и выработать наиболее результативные подходы к её использованию. С учётом стремительного развития технологий подготовка командиров требует новых навыков и постоянного совершенствования профессиональных компетенций.

Путин кратко пообщался с Белоусовым после церемонии в Александровском саду
Путин кратко пообщался с Белоусовым после церемонии в Александровском саду

Ранее обеспечение штурмовых подразделений средствами радиоэлектронной борьбы анонсировал министр обороны Андрей Белоусов. В центре обсуждения оказались переносные комплексы РЭБ, предназначенные для противодействия беспилотникам противника непосредственно на линии боевого соприкосновения.

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Милена Скрипальщикова
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