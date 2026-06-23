Белоусов: Армия России внедряет ИИ и робототехнические комплексы

Армия России расширяет применение передовых технологий на поле боя. Речь идёт об искусственном интеллекте, роботизированных системах и современных комплексах управления войсками. О технологическом развитии армии министр обороны Андрей Белоусов рассказал на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

«Сегодня вооружённые силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления», — сказал он.

Перед молодыми офицерами, отметил глава военного ведомства, стоит задача не только освоить новую технику, но и выработать наиболее результативные подходы к её использованию. С учётом стремительного развития технологий подготовка командиров требует новых навыков и постоянного совершенствования профессиональных компетенций.

Ранее обеспечение штурмовых подразделений средствами радиоэлектронной борьбы анонсировал министр обороны Андрей Белоусов. В центре обсуждения оказались переносные комплексы РЭБ, предназначенные для противодействия беспилотникам противника непосредственно на линии боевого соприкосновения.