Пять дронов ВСУ атаковали школу в Запорожской области

В Запорожской области беспилотники атаковали здание школы в селе Водяное Каменско-Днепровского округа. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Под ударом оказалось село Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа, где противник выпустил пять беспилотников по территории средней школы №1», — написал он в своём канале в MAX.

В результате повреждения получили здание столовой, остекление и генератор, обеспечивавший работу объекта. Несмотря на разрушения, обошлось без пострадавших среди детей и сотрудников образовательного учреждения. Обстоятельства инцидента и масштаб ущерба уточняются.

Ранее сообщалось, что ранения получили женщина и малолетний ребёнок в Запорожской области после взрыва беспилотника рядом с жилым домом. Инцидент зафиксирован в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа. Пострадала девочка 2021 года рождения и её родственница 1979 года рождения.