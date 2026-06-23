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23 июня, 11:24

Пять дронов ВСУ атаковали школу в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

В Запорожской области беспилотники атаковали здание школы в селе Водяное Каменско-Днепровского округа. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Под ударом оказалось село Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа, где противник выпустил пять беспилотников по территории средней школы №1», — написал он в своём канале в MAX.

В результате повреждения получили здание столовой, остекление и генератор, обеспечивавший работу объекта. Несмотря на разрушения, обошлось без пострадавших среди детей и сотрудников образовательного учреждения. Обстоятельства инцидента и масштаб ущерба уточняются.

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Ранее сообщалось, что ранения получили женщина и малолетний ребёнок в Запорожской области после взрыва беспилотника рядом с жилым домом. Инцидент зафиксирован в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа. Пострадала девочка 2021 года рождения и её родственница 1979 года рождения.

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Милена Скрипальщикова
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