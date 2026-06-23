Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 11:34

«Украинская мафия уже здесь»: В Польше заявили о наплыве преступников и тревоге силовиков

Myśl Polska: В Польше заявили о росте преступности с участием украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В Польше обсуждают рост организованной преступности и возможное усиление криминальных групп с участием выходцев с Украины. Об этом пишет издание Myśl Polska со ссылкой на отчёты силовых структур.

«Отчёты силовиков не могу не вызывать беспокойства. Обсуждение потенциальных рисков, связанных с появлением в Польше украинской мафии, явно запоздало. Гадать, появится ли она здесь после окончания военного конфликта, нет смысла. Она уже здесь», — говорится в материале.

Отдельное внимание в материале уделяется масштабной операции полиции, в ходе которой были задержаны около 2000 человек. Среди фигурантов фигурируют обвинения в наркоторговле, преступлениях против половой неприкосновенности и участии в организованных группах.

Сообщается, что 169 задержанных являются иностранцами, при этом значительная часть — граждане Украины. На фоне этих данных приводится оценка, что в стране проживает около двух миллионов украинцев, что стало одним из факторов общественной дискуссии о безопасности.

Опрос показал отношение поляков к украинцам
Опрос показал отношение поляков к украинцам

Ранее сообщалось о росте антиукраинских настроений в Польше. В польском обществе фиксируется заметное усиление негативного отношения к украинцам. Регулярно получает сигналы о подобных случаях через дипломатические каналы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar