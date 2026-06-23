Боевики ВСУ попали в окружение в районе Константиновки, заявил временно исполняющий обязанности командира батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Юса.

«Множество [украинских] военнослужащих остались среди города, и помощи у них не будет, потому что они уже все в окружении. Сейчас только идёт наращивание наших сил и зачистка местности. Им выходить уже некуда», — цитирует бойца Минобороны.

По его словам, часть украинских военнослужащих осталась в городе и не сможет получить подкрепление, поскольку, как утверждается, уже находится в окружении. Он отметил, что сейчас продолжается наращивание российских сил и зачистка территории, а все подходы и выходы из населённого пункта находятся под наблюдением. Также утверждается, что город находится под огневым контролем.

Константиновка, по данным из открытых источников, расположена на севере ДНР и считается важным логистическим узлом для снабжения украинских подразделений в Краматорско-Славянской агломерации. Сообщается, что за последние сутки продолжалось уничтожение разрозненных групп в юго-западной части города, а также были заявлены потери техники и личного состава ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что подразделения Южной группировки войск продолжают наступление в Константиновке в ДНР. За последние сутки российские военные освободили 128 зданий и нанесли серьёзный урон силам противника.