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23 июня, 11:58

Боевики ВСУ попали в окружение в районе Константиновки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Боевики ВСУ попали в окружение в районе Константиновки, заявил временно исполняющий обязанности командира батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Юса.

«Множество [украинских] военнослужащих остались среди города, и помощи у них не будет, потому что они уже все в окружении. Сейчас только идёт наращивание наших сил и зачистка местности. Им выходить уже некуда», — цитирует бойца Минобороны.

По его словам, часть украинских военнослужащих осталась в городе и не сможет получить подкрепление, поскольку, как утверждается, уже находится в окружении. Он отметил, что сейчас продолжается наращивание российских сил и зачистка территории, а все подходы и выходы из населённого пункта находятся под наблюдением. Также утверждается, что город находится под огневым контролем.

Константиновка, по данным из открытых источников, расположена на севере ДНР и считается важным логистическим узлом для снабжения украинских подразделений в Краматорско-Славянской агломерации. Сообщается, что за последние сутки продолжалось уничтожение разрозненных групп в юго-западной части города, а также были заявлены потери техники и личного состава ВСУ.

Брошенные позиции и отход без приказа: Армия России выдавливает ВСУ из Константиновки
Брошенные позиции и отход без приказа: Армия России выдавливает ВСУ из Константиновки

Ранее Life.ru писал, что подразделения Южной группировки войск продолжают наступление в Константиновке в ДНР. За последние сутки российские военные освободили 128 зданий и нанесли серьёзный урон силам противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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