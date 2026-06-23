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23 июня, 11:45

«Брожения там имеются»: Путин заявил, что на Западе есть силы, готовые к диалогу с Россией

Путин заявил о силах на Западе, выступающих за диалог с Россией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Западе есть политические силы, которые выступают за выстраивание отношений с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«Брожения там (на Западе) внутри стран имеются», — сказал он.

Президент отметил, что часть сил открыто выступает против конфронтации и заявляет о стремлении развивать отношения с Москвой. Отдельное внимание Путин обратил на процессы, происходящие в Германии, указав на рост влияния подобных политических тенденций.

«Сначала угроза — потом обвинения»: Путин описал действия Запада в отношении России
«Сначала угроза — потом обвинения»: Путин описал действия Запада в отношении России

Ранее Путин обозначил, что западные страны переходят от прежней модели действий к более жёсткой линии в отношении России. Глава государства отметил, что ранее государства альянса ограничивались поддержкой Киева, однако сейчас, как он утверждает, риторика становится более прямой и конфронтационной.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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