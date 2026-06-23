Госдума в I чтении одобрила проект закона о модернизации «Почты России»

Госдума в первом чтении одобрила правительственный законопроект, призванный ощутимо поддержать «Почту России». Решение было принято депутатами в ходе пленарного заседания.

Документ открывает перед госкомпанией новые возможности для заработка. В частности, ей хотят доверить платную альтернативу электронным госуслугам. Речь идёт о том, что сотрудники почты смогут принимать у людей заявления в бумажном виде, доставлять их куда нужно, а затем приносить заявителям готовый результат. Помимо этого, компания получит право нанимать частных предпринимателей и юрлиц для обработки корреспонденции, а также размещать рекламу на платёжках.

Ещё одно заметное новшество — запуск электронной почтовой системы прямо на портале «Госуслуги». У всех граждан, предпринимателей и организаций в личных кабинетах появятся специальные цифровые ящики. В первую очередь они пригодятся для получения юридически значимых писем от государственных структур и Центробанка. При этом переписываться между собой в обычном порядке пользователи тоже смогут.

Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский особо выделил, что для обычных людей получение корреспонденции через эту систему останется бесплатным. Однако за отправку сообщений придётся платить. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям, в свою очередь, выставят ежемесячный счёт за входящие письма, за исключением социально значимых.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко заявил, что "«Почта России» должна сохранить доступность базовых почтовых и социальных услуг во всех регионах, включая малые и удалённые населённые пункты. Григоренко подчеркнул стратегическое значение компании как элемента социальной инфраструктуры страны. Через её отделения жители получают пенсии, пособия, письма и юридически значимую корреспонденцию.