Во время встречи с выпускниками военных вузов Владимир Путин затронул тему исторического противостояния России и Запада. Лидер страны отметил, что действия внешних оппонентов следуют одной и той же схеме на протяжении десятилетий.

Глава государства подчеркнул, что суверенное право страны отстаивать свои позиции часто вызывает мгновенную негативную реакцию.

«Всегда ведь практически нас провоцировали, а когда мы начинали защищать свои интересы говорили: „А! Вот Россия агрессивная“. И тут же продолжали всё, что задумали изначально», — пояснил президент.

По мнению российского лидера, подобные обвинения являются инструментом давления, призванным оправдать заранее спланированные шаги. Оппоненты, по словам главы РФ, сознательно создают напряжённость, а затем перекладывают ответственность на Москву.

Такой подход позволяет инициаторам конфликтов продолжать реализацию собственных замыслов, создавая образ России как угрозы. При этом сами провокационные действия остаются за скобками западной риторики.

Путин акцентировал внимание на необходимости четкого понимания этих процессов для молодых офицеров.

Ранее Путин обозначил, что западные страны переходят от прежней модели действий к более жёсткой линии в отношении России. Глава государства отметил, что ранее государства альянса ограничивались поддержкой Киева, однако сейчас, как он утверждает, риторика становится более прямой и конфронтационной.