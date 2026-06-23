В Китае набирают популярность платные встречи с «сёстрами-наставницами»

В Китае растёт популярность необычной услуги, в рамках которой молодые люди платят за общение и жизненные советы. Одной из участниц такого тренда стала 27-летняя выпускница Фуданьского университета по имени Кики, сообщает South China Morning Post.

Девушка разместила объявление, предложив личные встречи тем, кто интересуется учёбой за границей или нуждается в рекомендациях по различным вопросам. Также она готова просто поддержать разговор и поделиться собственным опытом.

Подобный формат получил название «сестринские заказы». Обычно в нём участвуют женщины в возрасте от 30 до 40 лет, которые становятся для клиентов своеобразными наставницами и собеседницами.

Многие обращаются к ним не только за советом. Такие встречи позволяют выговориться, обсудить личные переживания или провести время в комфортной и спокойной обстановке.

Стоимость услуги зависит от её формата. Некоторые участницы берут за час общения от 22 до 44 долларов.

Есть и те, кто не устанавливает фиксированную плату. В этом случае от посетителей просят лишь оплатить совместный досуг, включая кафе, напитки или другие расходы во время встречи.

На фоне растущего спроса подобный способ неформального наставничества становится всё более заметным явлением среди китайской молодёжи.

Ранее Life.ru писал, что классические соцсети перестают быть главным центром притяжения для подростков из-за усталости от фальшивых образов, и молодёжь уходит в виртуальные ролевые пространства, где можно влиять на среду и выстраивать реальные связи. Психологи считают это безопасной зоной для экспериментов с идентичностью, но предупреждают о рисках, если игра становится единственным убежищем от реальных проблем.