Иллюзия безопасности: Как в Китае разводят доверчивых туристов

Китай может казаться туристу максимально удобной страной благодаря цифровым сервисам и развитой инфраструктуре, однако именно эта среда создаёт дополнительные риски для иностранцев, предупредила китаист Ксения Разова. По её словам, одна из самых распространённых схем обмана связана с неофициальными такси у аэропортов и вокзалов.

Туристам называют завышенную цену или торопят с поездкой. Важно пользоваться только лицензированными перевозчиками, просить включать счётчик и не оплачивать поездку до получения багажа. Контроль над вещами снижает риск давления со стороны водителей. Сложности возникают и при оплатах.

В обращении могут встречаться фальшивые купюры, а QR-коды иногда ведут на поддельные страницы. Отдельную опасность представляют сообщения от «полиции» или «банков», где у туристов пытаются выманить деньги и документы, поэтому нужно использовать только официальные каналы связи.

«Китай безопасен для внимательного человека. Но не каждый, кто говорит уверенно и показывает QR-код, действительно представляет официальную структуру», — заключила собеседница «Газеты.ru».

Ранее китаевед развенчала популярные страшилки о Северной Корее. По её словам, многие россияне боятся ехать в КНДР из-за распространённых мифов. Меж тем, гаджеты на границе не отберут.