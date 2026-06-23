Ветеран боевых действий, депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин в беседе с Общественной Службой Новостей сравнил нынешнюю ситуацию в Германии с периодом перед Второй мировой войной. Однако, по его словам, дело не в риторике канцлера и не в переходе автоконцернов на военные рельсы.

Парламентарий обратил внимание на пенсионную реформу, инициированную Фридрихом Мерцем. Она предполагает перевод всех пенсионных обязательств в накопительный формат, что, по его словам, позволит направить высвободившиеся средства на перевооружение армии.

«Точно так же в своё время поступил Гитлер», — заявил собеседник.

Калинин напомнил, что в ФРГ планируют завершить милитаризацию бундесвера к 2029 году, и задался вопросом: не для того ли, чтобы через год вновь напасть на Россию? По его мнению, реформа, которую немцы уже называют «бесчеловечной», фактически заставит население платить за новую гонку вооружений.

Ранее Life.ru писал, что Фридрих Мерц готовится провести в Германии пенсионную реформу. Комиссия, созданная при правительстве, предложила ввести дополнительный пенсионный взнос в размере около 2% от брутто-зарплаты. Эти средства предполагается направлять в публичный фонд с последующим инвестированием на финансовых рынках.