«Это беда»: Погребняк ответила Останиной, критикующей закон о домашнем насилии

Блогер и многодетная мама Мария Погребняк раскритиковала слова депутата Нины Останиной из фракции КПРФ о законопроекте о домашнем насилии. В беседе с Life.ru на заявила, что порядочного мужчину принятие подобного закона точно не отпугнёт от заключения брака, так как он никогда в жизни не поднимет руку на женщину.

Мария Погребняк раскритиковала слова депутата Нины Останиной. Видео © Telegram/ mariapoga_

«Нормальный, порядочный мужчина не боится суда и закона, потому что он никогда в жизни не позволит себе поднять руку на женщину. Это пугает только тех, у кого есть способность причинить вред», — заявила блогер.

Кроме того, Погребняк выразила мысль, что мужчины с неконтролируемой агрессией должны проходить специальное лечение у психиатра. Это поможет уменьшить количество случаев домашнего насилия, а также позволит детям не расти в семьях, где избиение матерей считалось нормой.

«Пусть тревожит их [депутатов] не статистика браков или рождаемости, а другое — что происходит внутри семьи. <...> Семья — это про безопасность и уважение, а всё остальное — это просто беда», — сказала Погребняк.

Напомним, что Нина Останина выступила против принятия законопроекта о домашнем насилии, так как он может отпугнуть мужчин. Она считает, что супруги начнут опасаться наказания из-за поспешных жалоб жён в полицию. Из-за этого также, по мнению депутата, может снизится желание молодых людей создавать семью.