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Регион
23 июня, 12:22

В столичном ТЦ на двухгодовалого ребёнка рухнул арочный металлодетектор

Обложка © MAX / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © MAX / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В торговом центре «Колумбус» на юге Москвы на годовалого ребёнка упала металлическая конструкция. Инцидент произошёл в подземном паркинге. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Речь идёт об арочном металлодетекторе, который обрушился на малолетнего мальчика 2024 года рождения. Ребёнок находился в сопровождении матери в момент происшествия. На место были вызваны медики, которые оказывают помощь пострадавшему. Информация о его состоянии на данный момент не раскрывается.

Отдельно отмечается, что обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка. Контроль за ходом разбирательства осуществляет Чертановская межрайонная прокуратура.

«Гранатой» в руках ребёнка из Москвы оказалась бутылка с шипучкой
«Гранатой» в руках ребёнка из Москвы оказалась бутылка с шипучкой

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках расследуется уголовное дело об оставлении младенца в опасности после инцидента на прогулке. Поводом стали обстоятельства, при которых ребёнок оказался без должного присмотра на улице в жаркую погоду.

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Милена Скрипальщикова
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