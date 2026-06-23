В столичном ТЦ на двухгодовалого ребёнка рухнул арочный металлодетектор

В торговом центре «Колумбус» на юге Москвы на годовалого ребёнка упала металлическая конструкция. Инцидент произошёл в подземном паркинге. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Речь идёт об арочном металлодетекторе, который обрушился на малолетнего мальчика 2024 года рождения. Ребёнок находился в сопровождении матери в момент происшествия. На место были вызваны медики, которые оказывают помощь пострадавшему. Информация о его состоянии на данный момент не раскрывается.

Отдельно отмечается, что обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка. Контроль за ходом разбирательства осуществляет Чертановская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках расследуется уголовное дело об оставлении младенца в опасности после инцидента на прогулке. Поводом стали обстоятельства, при которых ребёнок оказался без должного присмотра на улице в жаркую погоду.