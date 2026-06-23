Закодировался, но сорвался: Экс-волейболист Спиридонов пригрозил жене убийством перед разводом

Бывшая звезда российского волейбола Алексей Спиридонов угрожал своей жене убийством. По данным Mash на спорте, спортсмен проходил лечение от алкогольной зависимости, но, по всей видимости, сорвался.

После завершения карьеры (год назад) 37-летний Спиридонов начал злоупотреблять алкоголем. Недавно его супруга обратилась за медицинской помощью, и ему была проведена процедура, направленная на отказ от спиртного. Однако, это не принесло желаемого результата. Сегодня Спиридонов отправил жене сообщение с угрозой расправы.

Ситуация осложняется тем, что завтра у пары назначено судебное заседание по бракоразводному процессу. Спортсмен заявил о намерении явиться туда и совершить убийство. Это не первый случай, когда поведение Спиридонова связано с алкоголем: в 2011 году он был дисквалифицирован на полгода за пьянство, а в 2017 году его задержали перед матчем РПЛ из-за неадекватного поведения в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что легенда хоккея Павел Буре официально развёлся с супругой после 17 лет брака. Бывшая жена спортсмена сообщила, что теперь сама занимается семейными финансами и несёт основную часть расходов на детей.