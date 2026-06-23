Свириденко возглавит делегацию Украины в Гданьске вместо Зеленского

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поедет на международную конференцию по Украине в польский Гданьск вместо Владимира Зеленского. Об этом она заявила в своём Telegram-канале.

«Я возглавлю украинскую делегацию и в целом нашу работу на URC-2026 (Ukraine Recovery Conference) в Гданьске», — написала она.

По словам премьера, на встрече она рассчитывает договориться по вопросам обороны и экономики. Также планируется подписать несколько соглашений, которые должны помочь укрепить энергосистему страны.

Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что Зеленский не приедет в Гданьск из-за того, что затаил обиду на президента Польши Кароля Навроцкого после лишения им главаря Незалежной ордена Белого Орла. Дипломатический климат между Киевом и Варшавой омрачился из-за болезненного для Польши решения Украины в сфере исторической политики. Киев переименовал воинскую часть ВСУ в честь «Героев УПА*» — организации, чья роль в общей истории вызывает у поляков острые и непримиримые споры. По словам дипломата, именно это может стать причиной отсутствия украинского лидера на конференции в Гданьске.

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