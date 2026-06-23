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Регион
23 июня, 13:28

Правда ли, что сумку через плечо носят только взрослые женщины? Травматолог дал ответ

Травматолог Беляков опроверг завирусившуюся теорию о способе ношения сумки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victoria Fox

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victoria Fox

Связь между манерой ношения сумки и возрастом женщины оказалась не более чем мифом. Подробностями на этот счёт поделился в беседе с Life.ru травматолог-ортопед Дмитрий Беляков, комментируя завирусившуюся в Сети теорию о том, что сумку через плечо носят исключительно взрослые дамы. Многие пользователи поспешили объявить эту теорию стопроцентно работающей.

Носить сумку на одном плече или через плечо — просто дань моде, не зависит от возраста. Разве сейчас модно носить сумку на двух плечах, как рюкзак? Нет. Сейчас модно носить её на одной руке или на сгибе локтя — так диктуют Италия, Франция и прочие мировые тренды. Хотя, например, рюкзак более безопасен для осанки.

Дмитрий Беляков

Врач – травматолог-ортопед НКЦ № 3, ФГБНУ им. Б.В. Петровского

Носить сумку на одном плече или через плечо — просто дань моде, не зависит от возраста. Разве сейчас модно носить сумку на двух плечах, как рюкзак? Нет. Сейчас модно носить её на одной руке или на сгибе локтя — так диктуют Италия, Франция и прочие мировые тренды. Хотя, например, рюкзак более безопасен для осанки.
Носить сумку на одном плече или через плечо — просто дань моде, не зависит от возраста. Разве сейчас модно носить сумку на двух плечах, как рюкзак? Нет. Сейчас модно носить её на одной руке или на сгибе локтя — так диктуют Италия, Франция и прочие мировые тренды. Хотя, например, рюкзак более безопасен для осанки.

Специалист разъяснил, что происходит с телом при регулярной нагрузке на одну сторону. Тяжёлая сумка неизбежно вызывает перекос позвоночного столба. Со временем плечо со стороны груза становится выше, лопатка начинает работать интенсивнее, а боли в шее проявляются с противоположной стороны. Чем тяжелее ноша, тем заметнее деформация.

«Поэтому с точки зрения здоровья, конечно, лучше носить сумку на двух лямках и распределять нагрузку равномерно. Возможно, именно поэтому женщины более старшего возраста чаще выбирают удобство и носят сумку через плечо. А молодёжь следует моде — и носит так, как сейчас принято. Но вообще, если разобраться, это никак не зависит от возраста. Это зависит исключительно от моды», — подытожил эксперт.

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Ранее невролог Александр Евдокимов заявил, что ношение тяжёлой сумки на одном плече, особенно весом более килограмма, может вызывать головокружения и искривление осанки. Врач пояснил, что асимметричная нагрузка нарушает баланс тела, заставляя его принимать неестественное положение. Одно плечо поднимается выше, другое — опускается, что ведёт к наклону головы и ухудшению мозгового кровотока, а также к болям между лопатками.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Екатерина Хмелева
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