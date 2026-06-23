Захарова прокомментировала отсутствие Небензи на заседании ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему на заседании Совета Безопасности ООН 22 июня российскую сторону представляла Анна Евстигнеева.

По её словам, дипломат выступала в статусе исполняющей обязанности постоянного представителя России при ООН. Такая необходимость возникла из-за отсутствия Василия Небензи.

Захарова уточнила, что действующий постпред находится в отпуске. Именно поэтому обязанности главы российской миссии временно исполняет его заместитель.

Во время заседания Совбеза Анна Евстигнеева изложила позицию Москвы по ситуации вокруг Украины и ходу специальной военной операции.

В своём выступлении она заявила, что СВО последовательно достигает поставленных целей, а российские войска сохраняют стратегическую инициативу.

Также дипломат отметила, что поставки западных вооружений Киеву, санкционные меры и другие формы давления на Россию, по мнению Москвы, не способны повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Ранее и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН заявила: удар украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть рассчитан на вовлечение Белоруссии в конфликт, назвав это «моральным разложением» киевского режима.