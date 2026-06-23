Бизнес-джет стоимостью более 700 млн рублей случайно повредили в Шереметьево

Дорогостоящий бизнес-джет Bombardier Global Express XRS получил повреждения при буксировке в аэропорту Шереметьево. О происшествии рассказал Telegram-канал Baza.

Речь идёт о самолёте Bombardier Global Express XRS авиакомпании «Северо-Запад», стоимость которого превышает десять миллионов долларов (737 миллионов рублей). Воздушное судно задело левой законцовкой стабилизатора вентиляционную шахту, когда его тянули в ангар.

На левой плоскости горизонтального стабилизатора пошла трещина длиной 55 миллиметров. Кроме того, начал разрушаться статический разрядник, а композитная законцовка расслоилась на 590 сантиметров. Трещины также появились на верхней и нижней панелях. Специалисты, предварительно, оценивают разрушения как некритичные, однако восстановление затянется на несколько месяцев, и борт уже отстранён от полётов.

Этот сверхдальнемагистральный лайнер, выпущенный в 2011 году, считается довольно редкой моделью для российского рынка. Он рассчитан на перевозку до 19 пассажиров. Большую часть своего стажа машина провела в Китае, но в конце 2024 года её выкупила отечественная компания, после чего джет получил регистрацию RA-73588. До аварии час аренды этого самолёта обходился в 660 тысяч рублей, а в мае он успешно выполнял рейсы между Москвой и Стамбулом.

Ранее сообщалось, что самолёт Boeing-737 авиакомпании «Россия» получил повреждения от удара молнии при заходе на посадку в Сочи. На скорости около 330 километров в час экипаж заметил яркую вспышку рядом с судном в момент выпуска механизации крыла. После проверки двигателей и систем командир доложил, что серьёзных сбоев не обнаружено, и принял решение продолжать снижение.