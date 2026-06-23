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Регион
23 июня, 13:35

Путин собрал совещание с кабмином по теме наставничества у выпускников-медиков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл видеоконференцию с кабинетом министров, чтобы обсудить ход реализации программы наставничества для молодых специалистов-медиков. Как было анонсировано Кремлём, ключевыми докладчиками по этому вопросу стали глава Минздрава Михаил Мурашко и Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области и председатель комиссии Госсовета по вопросам активного долголетия.

Эта программа, направленная на поддержку выпускников медицинских учебных заведений, начала действовать в России с 1 марта, предписывая региональным органам власти обеспечивать условия для их трудоустройства, организовывать наставничество и оказывать дополнительную социальную помощь.

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В прошлый раз президент встречался с правительством 10 июня. Тогда они говорили о том, как оживить инвестиции. К тому же в начале совещания министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в регионах открылись новые и обновлённые места для детского отдыха.

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Наталья Демьянова
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