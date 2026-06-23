Российские юниорки взяли серебро на чемпионате мира по стрельбе в Германии

Мария Круглова, Анастасия Горохова и Елена Кретинина завоевали серебряные медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в Германии. Об этом рассказали в стрелковом союзе России.

В командном зачёте в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лёжа спортсменки показали результат 1857,7 очка. Этого хватило для второго места в итоговом протоколе соревнований. Победу в дисциплине одержала сборная Швейцарии, набравшая 1871,7 очка.

Ранее Life.ru сообщал, что российские фехтовальщики завершили выступление на чемпионате Европы во Франции с четырьмя медалями. В индивидуальных дисциплинах серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян. Бронзовыми призёрами стали рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачёв. В командном турнире российские саблистки поднялись на высшую ступень пьедестала.