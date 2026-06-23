ЛДПР утвердила программу «100 дней преобразования России» и список кандидатов

ЛДПР на XXXVIII съезде в Москве утвердила предвыборную программу «100 дней преобразования России» и список кандидатов на выборы депутатов Госдумы IX созыва. В партии заявили, что делают ставку на быстрые решения в социальной и экономической сферах. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Ключевое партийное мероприятие прошло 23 июня в Москве с участием делегатов из всех 89 регионов страны. На съезде присутствовали депутаты ЛДПР различных уровней, участники специальной военной операции, представители Русской православной церкви, волонтёры, общественники и активисты молодёжного движения партии. Центральным событием стало выступление председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

«Сегодня людям нужна не очередная красивая программа на десятилетия вперёд. Жириновский много лет говорил: России нужны быстрые, жёсткие и честные перемены. Сегодня, в 2026 году, это особый год для новейшей истории России, особый год для мировой истории. Мы снова находимся в точке выбора: спасти Россию или позволить России медленно слабеть. У ЛДПР есть план – «100 дней преобразования России». В эти 100 дней мы сможем реальным образом запустить решение, которое даст стране движение к развитию», – заявил Леонид Слуцкий.

В основу программы вошли предложения по снижению налогов для семей с детьми, ежегодной индексации пенсий и социальных пособий не менее чем на 20%, а также повышению студенческих стипендий до уровня минимального размера оплаты труда. Отдельный раздел посвящён жилищной политике. ЛДПР предлагает запустить программу «Народная ипотека» со ставкой 3% для молодых специалистов, работников бюджетной сферы и семей, которым требуется улучшение жилищных условий. Среди других инициатив — сокращение рабочей недели для родителей, полный аудит системы капитального ремонта многоквартирных домов и комплекс мер по снижению долговой нагрузки граждан.

Делегаты также утвердили список кандидатов на выборы в Госдуму. Общефедеральную часть возглавил Леонид Слуцкий. В первую пятёрку вошли руководитель федерального избирательного штаба партии Мария Воропаева, депутат Госдумы Андрей Луговой, участник СВО и командир Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин, а также член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут. Всего партия выдвинула 435 кандидатов, из которых 224 будут бороться за мандаты в одномандатных округах.

Предстоящие выборы депутатов Государственной Думы IX созыва станут первой федеральной парламентской кампанией после начала обновления руководства ряда политических партий. В рамках подготовки к голосованию участники выборов проводят съезды, утверждают программные документы и формируют списки кандидатов, которые представят партии как по федеральным спискам, так и в одномандатных округах.

Ранее сообщалось, что подготовка к выборам депутатов Государственной Думы IX созыва уже вышла на финальный организационный этап. До этого президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты голосования на 20 сентября 2026 года. После этого Центральная избирательная комиссия утвердила порядок проведения кампании и закрепила многодневный формат голосования.