Таинственный покупатель особняка Лерчек вышел из тени и впервые раскрыл детали сделки

Таинственный покупатель дома Лерчек впервые раскрыл детали сделки с элитным особняком, пишут наши коллеги из Super.

Внезапное закрытие налоговой задолженности Валерией Чекалиной на сумму 175 миллионов рублей произошло в марте 2026 года. Почти сразу после этого в инфополе появилась информация о продаже её подмосковного особняка, строительство которого начиналось ещё в период брака с Артёмом Чекалиным. Тогда вокруг сделки быстро возникли версии о фиктивности — якобы недвижимость пытались таким образом защитить от возможного банкротства.

Подтвердить реальность покупки решил сам новый владелец — адвокат Владимир Х. Он сообщил, что сделка прошла полностью официально: с проверками, оформлением документов и регистрацией права собственности. По его словам, до момента приобретения он никак не был связан ни с Лерчек, ни с её бывшим супругом.

С его слов, объект долго оставался без покупателя из-за потенциальных юридических рисков и сложной истории. Однако при корректном структурировании сделки, как утверждает адвокат, никаких препятствий он не обнаружил. В итоге дом был приобретён с заметной скидкой, а продавец смогла закрыть налоговые обязательства и избежать процедуры банкротства.

Отдельно Владимир Х. опроверг озвученные в СМИ оценки стоимости особняка на уровне около 700 миллионов рублей. При этом он подчеркнул, что финансовых сложностей не испытывает, более двух десятилетий работает в сфере права, специализируется на крупных коммерческих спорах и проблемных активах, а также владеет собственным адвокатским бюро.

Ранее Life.ru сообщал, что Лерчек и её бывший муж Артём Чекалин продали недостроенный роскошный особняк в элитном посёлке «Агаларов Эстейт» почти за 870 миллионов рублей. До этого недвижимость нового хозяина дома ограничивалась лишь квартирой площадью около 63 квадратных метров на севере Москвы, стоимость которой оценивается примерно в 20 миллионов рублей.