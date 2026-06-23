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23 июня, 14:27

Лето запаздывает: Синоптик разбил надежды россиян на жаркий июль

Синоптик Цыганков: В начале июля в России ожидается прохлада и дожди

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первые дни июля в центральной части России могут оказаться прохладными и дождливыми. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с газетой «Известия» пояснил, что устойчивого потепления в ближайшее время не ожидается.

Причина — малоподвижный атлантический циклон, который блокирует приход тёплого воздуха. Тяжёлые холодные массы будут удерживать облачность и осадки вплоть до начала второго летнего месяца. Резких изменений в течение одной-двух недель не прогнозируется.

Однако синоптик напомнил: июль традиционно считается самым жарким месяцем. Пик летнего тепла в этом году, по расчётам, придётся на период с 16 по 23 июля.

После ливней над Москвой засияла двойная радуга
После ливней над Москвой засияла двойная радуга

А ранее россиянам рассказали, что в Москве после тёплой среды похолодает до +6 ночью. По словам синоптика, столбики термометров пойдут вниз, а к выходным ночи станут почти осенними. Пик похолодания придётся на пятницу, 26 июня.

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Дарья Нарыкова
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