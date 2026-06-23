Стали известны новые подробности дела россиянки, задержанной с багажом рэпера Big Tobz

Российская туристка Карина, задержанная в ОАЭ по делу о перевозке крупной партии марихуаны, прошла медицинское обследование. Анализы не выявили в её организме запрещённых веществ, сообщил Telegram-канал Mash.

При этом срок содержания под стражей продлён до 29 июля. Защита продолжает добиваться доступа к материалам расследования, однако пока адвокатам передали только документы о переводе дела из Дубая в Абу-Даби.

Одним из ключевых аргументов в пользу невиновности девушки остаётся маршрут её поездки. По словам представителей защиты, она прилетела из Таиланда лишь с ручной кладью и не имела отношения к чемодану, который перевозил её спутник — британский рэпер Big Tobz.

Сейчас специалисты изучают отпечатки пальцев, обнаруженные на багаже. Также ожидается получение записей камер наблюдения из аэропорта Суварнабхуми в Таиланде, которые могут помочь восстановить цепочку событий.

Тем временем появились новые подробности поездки. Сообщается, что в Таиланде музыканта провожал знакомый, доставивший чемодан в аэропорт. После прилёта в Эмираты путешественников встретил мужчина на чёрном Mercedes. По словам очевидцев, он и рэпер общались как давние знакомые.

Когда сотрудники таможни обнаружили запрещённые вещества, встречавший, как утверждается, поспешно покинул место, сославшись на телефонный звонок.

По словам матери Карины, девушка тяжело переживает происходящее и находится в подавленном состоянии. Несмотря на сложные условия содержания, ей предоставили врача.

В камере россиянка познакомилась с 62-летней гражданкой Франции Сабиной. Женщина рассказала, что оказалась в похожей ситуации: знакомые попросили её перевезти чемодан с вещами, однако после прилёта в ОАЭ в обшивке багажа обнаружили запрещённые вещества.

Напомним, британский рэпер Big Tobz оформил свой багаж на россиянку Карину в аэропорту Дубая, но при досмотре в чемодане нашли 17 кг марихуаны, и теперь девушке грозит смертная казнь. Музыкант свою вину отрицает, а сторона Карины предлагает провести полиграф и изучает записи камер.