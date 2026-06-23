Охотник на волков и медведей: Кем оказался дебошир, умерший на борту самолёта Москва — Омск

Стала известна личность пьяного пассажира, умершего на рейсе Москва — Омск. По данным SHOT, это 37-летний житель Чукотки Владимир Э.

По данным Telegram-канала, мужчина сел на борт Airbus A320 в Шереметьево уже изрядно подшофе. Вместе с ним летела его 12-летняя дочь — они направлялись в эконом-классе в Омск. Но добраться до пункта назначения Владимиру было не суждено. Во время полёта он попросил проводников пустить девочку в туалет бизнес-класса, и те разрешили. Однако в тот момент, когда дочка зашла в уборную, отца будто подменили.

Мужчина в тот день летел с дочкой. Фото © Telegram / SHOT

Владимир был опытным охотником, он жил на Чукотке. Фото © Telegram / SHOT

Сначала Владимир схватил со столика бортпроводников щипцы для вскрытия пломб и начал кидаться на них с непонятными криками. Инструмент у него почти сразу отобрали, но тогда мужчина переключился на дверь в кабину пилота. Он начал выбивать её ногой и кричать, что «нужно срочно снижаться и спасать детей».

Командир воздушного судна заблокировал дверь механическим замком и включил систему видеонаблюдения за передней кухней. Бортпроводникам удалось связать буйного пассажира пластиковыми хомутами. Когда мужчина успокоился, его развязали, и в этот момент он потерял сознание и скончался.

По прибытии в Омск 12-летнюю дочь погибшего отправили в спецучреждение. За девочкой уже вылетела мать — ей сообщили о гибели супруга. Судмедэксперты выясняют точную причину смерти мужчины.

Владимир был опытным охотником, он жил на Чукотке и промышлял вместе со своим отцом — в том числе на волков и медведей.

Ранее Life.ru писал, что пассажир умер во время рейса Москва — Омск. Он вскочил с места и начал бегать по салону с ножницами и ломиться в кабину пилота. Окружающим удалось отнять у него «холодное оружие» и связать пластиковыми хомутами. Через некоторое время мужчина успокоился, его развязали, но он потерял сознание и скончался.