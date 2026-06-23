Суд взыскал с Пугачёвой 17 тысяч рублей долга за коммуналку

Суд обязал Аллу Пугачёву выплатить теплоснабжающей организации «МОЭК» более 17 тысяч рублей в качестве долга за коммунальные услуги. Два судебных приказа, вынесенные 18 июня, предписывают принудительное взыскание этих средств с артистки, покинувшей страну, для погашения её задолженности за отопление.

По информации пресс-службы Пресненского суда, были изданы два судебных приказа о взыскании долгов: на 8722,19 рублей и на 8658,09 рублей.

До этого сообщалось, что Московская объединённая энергетическая компания подала в суд на Пугачёву. Причина – неоплаченные счета за электричество. Всего было два иска: один 1 июня, другой 5 июня.

Ранее юрист Иван Соловьёв предупредил, что Алла Пугачёва и Максим Галкин* могут лишиться имущества в России после вступления с 1 сентября 2026 года закона о конфискации за нарушения против интересов страны. Однако норма обратной силы не имеет — под действие попадут только нарушения, совершённые после этой даты.

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