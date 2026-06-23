Ситуация с противодействием БПЛА-атакам ВСУ будет улучшаться, пообещал Шойгу

Ситуация с отражением атак ВСУ в будущем улучшится, поскольку российские власти уделяют этому вопросу первостепенное значение. Об этом журналистам заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу по завершении своего визита в Индию.

Отвечая на вопрос ТАСС о мерах России в ответ на участившиеся удары Украины по гражданским объектам, включая Крым, Шойгу пояснил, что ведётся интенсивная работа по разработке и внедрению новых систем и оборонительных рубежей для противодействия БПЛА. Он подчеркнул, что глава государства, Минобороны, губернаторы и промышленность проявляют к этому огромное внимание. В связи с реализацией этих новых проектов и систем, Шойгу выразил надежду на естественное улучшение ситуации.

Однако Шойгу также отметил, что «ничто не стоит на месте», и противник также совершенствует свои методы нападения, параллельно с совершенствованием российской системы защиты. Он охарактеризовал проблему как «непростую» и «сложную», но заверил в активной и всеобъемлющей работе. По его словам, «активная» – это даже «мягко сказано», поскольку все министерства без исключения, включая Министерство энергетики, Министерство транспорта, предприятия промышленного комплекса и Министерство промышленности, работают по всем направлениям.

Ранее Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства подчеркнул, что основная ответственность за нейтрализацию угроз лежит на Минобороны и других силовых структурах. Однако, по его словам, правительство также должно предпринять дополнительные шаги для минимизации и полного устранения ущерба от подобных действий.