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23 июня, 14:51

Новак: Власти рассматривают полный запрет экспорта дизтоплива

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Правительство России изучает возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, такая мера сейчас находится на рассмотрении. Окончательное решение пока не принято.

Инициатива связана с ситуацией на внутреннем рынке нефтепродуктов. Власти оценивают различные варианты, которые позволят обеспечить стабильное снабжение потребителей внутри страны.

В случае введения ограничений поставки дизеля за рубеж могут быть полностью прекращены на определённый период.

Подобные меры уже применялись ранее для сдерживания роста цен и поддержания достаточного объёма топлива на российском рынке.

Сейчас профильные ведомства продолжают анализировать ситуацию. Решение будет приниматься с учётом баланса между внутренними потребностями и экспортными обязательствами.

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Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что все российские НПЗ достигли максимальных производственных мощностей, а сроки ремонтных работ были существенно сокращены.

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Дарья Денисова
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