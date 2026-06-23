ФАС взялась за топливо для аграриев — контроль усилен ещё в 16 регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список территориальных управлений, ответственных за надзор за ценами на топливо для сельхозпроизводителей. Теперь ещё 16 региональных отделений ФАС, расположенных в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, должны усилить мониторинг.

Им предписано пристально следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива аграриям, особенно в период посевных и уборочных работ. Контроль будет осуществляться на всех этапах – от нефтебаз до АЗС. В случае обнаружения нарушений, региональные управления ФАС должны незамедлительно принимать меры.

Также им поручено совместно с региональными властями составить реестр сельхозпредприятий с указанием их потребностей в топливе. Ранее ФАС уже давала аналогичные указания 11 другим управлениям.

До этого ФАС запросила информацию о ценах на топливо у сети автозаправочных станций «Нефтьмагистраль». Компания должна представить необходимые сведения до 26 июня.