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Регион
23 июня, 09:35

ФАС взялась за топливо для аграриев — контроль усилен ещё в 16 регионах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список территориальных управлений, ответственных за надзор за ценами на топливо для сельхозпроизводителей. Теперь ещё 16 региональных отделений ФАС, расположенных в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, должны усилить мониторинг.

Им предписано пристально следить за соблюдением антимонопольных правил при продаже топлива аграриям, особенно в период посевных и уборочных работ. Контроль будет осуществляться на всех этапах – от нефтебаз до АЗС. В случае обнаружения нарушений, региональные управления ФАС должны незамедлительно принимать меры.

Также им поручено совместно с региональными властями составить реестр сельхозпредприятий с указанием их потребностей в топливе. Ранее ФАС уже давала аналогичные указания 11 другим управлениям.

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До этого ФАС запросила информацию о ценах на топливо у сети автозаправочных станций «Нефтьмагистраль». Компания должна представить необходимые сведения до 26 июня.

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Наталья Демьянова
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