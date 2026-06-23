Путин поставил задачу свести к минимуму угрозы от Киева для России

Угрозы, которые, по оценке российской стороны, пытается создавать Киев, необходимо сводить к минимуму, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что, несмотря на сложность, поставленная задача может быть выполнена при координации всех уровней управления.

«Те угрозы, которые нам пытаются создать, дополнительные угрозы, которые России пытается создать киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Минобороны, других силовых ведомств, но и правительства Российской Федерации, руководителей регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решаема», — сказал глава государства на совещании с кабмином.

Напомним, что ранее Путин заявлял о необходимости свести к минимуму последствия атак ВСУ. Глава государства подчеркнул, что основная ответственность за нейтрализацию угроз лежит на Министерстве обороны и других силовых структурах. Однако, по его словам, правительство также должно предпринять дополнительные шаги для минимизации и полного устранения ущерба от подобных действий.