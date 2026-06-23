Альпинистка Пескова стала самой молодой покорительницей 14 восьмитысячников

Российская альпинистка Алина Пекова официально попала в Книгу рекордов Гиннесса. Спортсменка объявила об этом в личном блоге.

«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», — написала она.

Сейчас альпинистке 33 года. В списке покорённых ею гигантов числятся Джомолунгма, Чогори, Канченджанга, Лхоцзе, Макалу, Чо-Ойю, Дхаулагири, Манаслу, Нанга-Парбат, Аннапурна, Гашербрум I, Броуд-Пик, а также Гашербрум II. Финальную точку в этом впечатляющем марафоне Пекова поставила в октябре 2024 года, взойдя на гималайскую Шишабангму. На тот момент ей был 31 год.

Ранее сообщалось, что российский альпинист Рустам Набиев, ветеран ВДВ, потерявший обе ноги, совершил восхождение на Эверест. Набиев достиг пика 20 мая. На вершине он развернул флаг и табличку с надписью: «Тем, кто думал, что после падения жизнь заканчивается». В своём посте альпинист посвятил восхождение зрителям и призвал бороться, пока в человеке теплится жизнь.