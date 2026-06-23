Путин: Дети — будущее России и главная ценность страны

Дети являются будущим России, и ничего более ценного нет, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Поводом стало выступление выпускницы Северного государственного медицинского университета, которая рассказала о планах работать в педиатрии.

«Нет ничего более дорогого, чем будущее страны, чем будущее России — это детки, о которых мы все всегда думаем, заботимся. Как о своих близких, так и о всех детях России. Вы выбрали очень благородное направление», — сказал глава государства.

Также Путин добавил, что медицина в целом требует особого призвания и относится к особой сфере профессий.

Ранее Владимир Путин разъяснил, что обязательная отработка для выпускников медицинских вузов не имеет ничего общего с советским распределением. Глава государства описал новую схему начала карьеры для молодых врачей. Сразу после первичной аккредитации специалисты в обязательном порядке приступят к работе под крылом опытных наставников.