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23 июня, 15:34

Путин: Дети — будущее России и главная ценность страны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дети являются будущим России, и ничего более ценного нет, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Поводом стало выступление выпускницы Северного государственного медицинского университета, которая рассказала о планах работать в педиатрии.

«Нет ничего более дорогого, чем будущее страны, чем будущее России — это детки, о которых мы все всегда думаем, заботимся. Как о своих близких, так и о всех детях России. Вы выбрали очень благородное направление», — сказал глава государства.

Также Путин добавил, что медицина в целом требует особого призвания и относится к особой сфере профессий.

Мать девятерых детей предложила Путину учредить День многодетной семьи
Мать девятерых детей предложила Путину учредить День многодетной семьи

Ранее Владимир Путин разъяснил, что обязательная отработка для выпускников медицинских вузов не имеет ничего общего с советским распределением. Глава государства описал новую схему начала карьеры для молодых врачей. Сразу после первичной аккредитации специалисты в обязательном порядке приступят к работе под крылом опытных наставников.

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Полина Никифорова
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