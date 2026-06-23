Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков России снизилась до 12,86%

Средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках России за первую декаду июня опустилась до отметки 12,86% годовых. Такие данные обнародовал Банк России.

Снижение относительно предыдущего значения составило 0,11 процентного пункта. Этот уровень держится ниже 13% уже с третьей декады мая, а до того столь низких значений регулятор не видел с октября 2023 года. Для сравнения, абсолютный пик доходности вкладов был зафиксирован во второй декаде декабря 2024-го на уровне 22,28% годовых, а исторический минимум пришёлся на начало октября 2020 года, когда показатель падал до 4,33%.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых. Это девятое подряд снижение в цикле смягчения денежно-кредитной политики, который продолжается с лета 2025 года. В регуляторе отметили, что экономика растёт умеренными темпами после временного замедления в начале года. Инфляция постепенно снижается и находится в диапазоне 4–5% в годовом выражении.