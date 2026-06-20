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20 июня, 15:14

«Логичное решение»: Экономист объяснил, почему Центробанк снизил ключевую ставку

Экономист Хачатурян: Решение ЦБ РФ снизить ставку поддержит экономический рост

Здание Банка России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Банка России в Москве. Обложка © Life.ru

Снижение ключевой ставки Банком России выглядит ожидаемым решением на фоне замедления инфляции и общей макроэкономической динамики, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

«Решение Банка России о снижении ключевой ставки выглядит логичным с учетом текущей макроэкономической ситуации», — подчеркнул кандидат экономических наук в беседе с URA.ru.

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Он обратил внимание на то, что в последние время наблюдается стабилизация инфляции на уровне 0,2–0,3% в месяц, а накопленная в годовом выражении она сохраняется на уровне 5,5%. Именно такая ситуация дала регулятору возможность аккуратно продолжить смягчение денежно-кредитной политики без резких движений.

Более низкая ставка может поддержать деловую активность, сделать кредиты доступнее для бизнеса и частично оживить потребительский спрос. При этом эксперт отметил, что Банк России, вероятнее всего, сохранит осторожный подход, поскольку главной задачей остаётся контроль над инфляцией и удержание макроэкономической стабильности.

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Напомним, на заседании 19 июня 2026 года ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Снижение стало девятым подряд в цикле смягчения политики регулятора, который длится с лета прошлого года.

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Борис Эльфанд
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