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23 июня, 15:38

Воздушная тревога накрыла восемь областей Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

Во вторник вечером воздушная тревога охватила Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области Украины. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в большинстве регионов сигнал прозвучал в 18:00 мск.

Кроме того, в отдельных районах Сумской, Харьковской и Полтавской областей тревога длится уже более двух часов.

В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении удара дронами «Герань» по нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области. Целью атаки стало хранилище горюче-смазочных материалов, которое использовалось украинскими войсками.

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Наталья Демьянова
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