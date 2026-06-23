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Регион
23 июня, 16:05

«Полная чушь»: Уволенный глава «Укрпочты» послал Нацбанк и обвинил его в сведении счётов

Глава «Укрпочты» красноречиво отреагировал на своё увольнение

Обложка © igor-smelyansky.blogspot.com

Обложка © igor-smelyansky.blogspot.com

Руководитель украинской госкомпании «Укрпочта» Игорь Смилянский, известный своими резкими высказываниями, обрушился с критикой на собственное отстранение, назвав его «полной чушью», правда применив куда более крепкий аналог выражения. Своё мнение он выразил в личном блоге в сети.

Ранее Нацбанк Украины признал Смилянского профнепригодным и потребовал убрать его с поста в течение пяти дней. Сам менеджер написал в соцсети, что за этим стоит сведение личных счётов с использованием служебного положения.

«Считаю ли я это решение взвешенным? Конечно, нет. Если говорить на моём языке – это полная ... (Чушь)», — написал он.

По его словам, он нарушил негласное правило украинского банковского сектора последних лет — обязательное восхваление главы НБУ Андрея Пышного, без которого, как он утверждает, нельзя работать в финансовой сфере.

Смилянский не исключил, что вскоре подключит адвокатов для отстаивания своих прав и корпоративных интересов. Пышного он предостерег: пусть пока не трогает свои средства и не пытается их перевести, иначе, как дал понять Смилянский, его юристы могут создать серьезные проблемы.

По его утверждению, назначать и снимать руководителя могут акционеры и наблюдательный совет, а не Нацбанк. Кроме того, он намерен обсудить свое увольнение с ЕБРР и МВФ. Смилянский подчеркнул, что смена главы компании оговорена в международных соглашениях, включая кредитные обязательства на десятки миллионов евро перед ЕБРР.

Глава «Укрпочты» Смилянский назвал «козлами» граждан, критикующих его зарплату
Глава «Укрпочты» Смилянский назвал «козлами» граждан, критикующих его зарплату

Ранее сообщалось, что Смилянский в прямом эфире украинского телевидения нецензурно высказался в адрес Национального банка. Он обвинил регулятор в том, что тот «потерял берега» и плохо понимает украинское законодательство, и заявил, что готов повторить свои оскорбления в адрес НБУ лично.

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Вероника Бакумченко
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