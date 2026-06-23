«Полная чушь»: Уволенный глава «Укрпочты» послал Нацбанк и обвинил его в сведении счётов

Руководитель украинской госкомпании «Укрпочта» Игорь Смилянский, известный своими резкими высказываниями, обрушился с критикой на собственное отстранение, назвав его «полной чушью», правда применив куда более крепкий аналог выражения. Своё мнение он выразил в личном блоге в сети.

Ранее Нацбанк Украины признал Смилянского профнепригодным и потребовал убрать его с поста в течение пяти дней. Сам менеджер написал в соцсети, что за этим стоит сведение личных счётов с использованием служебного положения.

«Считаю ли я это решение взвешенным? Конечно, нет. Если говорить на моём языке – это полная ... (Чушь)», — написал он.

По его словам, он нарушил негласное правило украинского банковского сектора последних лет — обязательное восхваление главы НБУ Андрея Пышного, без которого, как он утверждает, нельзя работать в финансовой сфере.

Смилянский не исключил, что вскоре подключит адвокатов для отстаивания своих прав и корпоративных интересов. Пышного он предостерег: пусть пока не трогает свои средства и не пытается их перевести, иначе, как дал понять Смилянский, его юристы могут создать серьезные проблемы.

По его утверждению, назначать и снимать руководителя могут акционеры и наблюдательный совет, а не Нацбанк. Кроме того, он намерен обсудить свое увольнение с ЕБРР и МВФ. Смилянский подчеркнул, что смена главы компании оговорена в международных соглашениях, включая кредитные обязательства на десятки миллионов евро перед ЕБРР.

Ранее сообщалось, что Смилянский в прямом эфире украинского телевидения нецензурно высказался в адрес Национального банка. Он обвинил регулятор в том, что тот «потерял берега» и плохо понимает украинское законодательство, и заявил, что готов повторить свои оскорбления в адрес НБУ лично.