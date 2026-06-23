Госдума прекратила полномочия депутата Харченко из-за новой должности

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Екатерины Харченко. Основанием стало её назначение на новую должность.

Согласно документу, мандат, полученный по Курскому одномандатному округу №109, будет прекращён с 16 июня 2026 года на основании личного заявления парламентария. Рассмотрение вопроса в Госдуме может состояться 23 июня.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Харченко назначена исполняющей обязанности ректора Курского государственного университета. Она сменила на этом посту Александра Худина, который руководил вузом около десяти лет и ушёл по собственному желанию.

Екатерина Харченко была избрана в Госдуму от «Единой России» по Курскому округу. Ранее она занимала пост заместителя председателя думского комитета по науке и высшему образованию и курировала региональный проект «Новая школа».