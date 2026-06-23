Мэр Тулуна лишился поста вслед за скандальным предшественником

Тулунский городской суд лишил поста главу города Михаила Гильдебранта. Соответствующий вердикт появился на портале инстанции.

Инициатором процесса выступила местная прокуратура. Ведомство подало иск в защиту интересов населения, после чего судья постановил прекратить полномочия политика.

Официальных подробностей о нарушениях, ставших поводом для столь жёстких мер, пока не озвучили. Ранее в местную думу направляли представление, указывающее на игнорирование антикоррупционного законодательства.

Карьера управленца оказалась недолгой — он руководил райцентром с 2024 года. На этой должности он заменил Юрия Кариха, отправившегося в колонию за мошенничество.

С 2014 по 2023 год Карих не расселил 29 семей из аварийного общежития. В 2020 году он включил в список пострадавших от наводнения людей, которые не имели права на жильё из госфонда. Кроме того, чиновник незаконно изъял муниципальную землю и передал часть своему сыну.