Новак рассказал о подготовке поправок для стабилизации топливного рынка

Для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке и обеспечения его бесперебойных поставок правительство России разработало ряд законодательных изменений. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, эти поправки позволят направить больше бензина и дизельного топлива на российский рынок. Новак подчеркнул, что среди предложенных мер есть и ранее не использовавшиеся изменения в налоговом законодательстве, которые, как ожидается, будут быстро приняты для стабилизации ситуации.

«Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались», — подчеркнул Новак.

Также Новак сообщил, что все российские НПЗ достигли максимальных производственных мощностей, а сроки ремонтных работ были существенно сокращены.