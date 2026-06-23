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23 июня, 16:01

Новак рассказал о подготовке поправок для стабилизации топливного рынка

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке и обеспечения его бесперебойных поставок правительство России разработало ряд законодательных изменений. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, эти поправки позволят направить больше бензина и дизельного топлива на российский рынок. Новак подчеркнул, что среди предложенных мер есть и ранее не использовавшиеся изменения в налоговом законодательстве, которые, как ожидается, будут быстро приняты для стабилизации ситуации.

«Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались», — подчеркнул Новак.

Также Новак сообщил, что все российские НПЗ достигли максимальных производственных мощностей, а сроки ремонтных работ были существенно сокращены.

Новак: Ситуация на топливном рынке РФ остаётся непростой, но контролируемой
Новак: Ситуация на топливном рынке РФ остаётся непростой, но контролируемой

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Наталья Демьянова
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