Хироманты в России остались без работы, потому что ИИ гадает бесплатно и круглосуточно

Будущее хиромантов выглядит туманным: уже через 2-3 года они могут исчезнуть с рынка, так как спрос на их услуги рухнул на 70%. Причина – массовый переход клиентов к искусственному интеллекту для получения предсказаний по линиям ладони.

Как сообщает Mash, специалисты эзотерического направления в этом году столкнулись с беспрецедентным падением интереса. Теперь вместо личного визита к гадалке, люди просто отправляют фотографию своей ладони в ChatGPT или аналогичные ИИ-сервисы. Нейросеть в считанные секунды предоставляет детальный анализ линий, черт характера и прогнозов на будущее. Благодаря круглосуточной работе, мгновенным ответам и отсутствию платы, ИИ вытесняет традиционных предсказателей, оставляя их без клиентов и вынуждая менять сферу деятельности.

К вопросу о доверии гадалкам и ChatGPT многие относятся с понятным скепсисом. Однако иногда даже нейросеть может дать совет, который спасёт чью-то жизнь. Подтверждение тому: недавняя история из Австралии, где местный житель с помощью искусственного интеллекта разработал персонализированную вакцину для своей собаки, больной раком. Мужчина самостоятельно секвенировал ДНК опухоли и здоровых клеток, выявил мутации, с помощью ChatGPT составил план анализа данных, применил алгоритмы и модель AlphaFold для поиска белков-мишеней, а затем создал формулу препарата, синтезировать который помогли учёные из Университета Нового Южного Уэльса.