Хвостатый за 14 лямов: Россиянам предлагают клонировать умерших питомцев, но это может быть просто дорогая лотерея

Стоимость попытки клонирования умершего домашнего любимца в России варьируется от 8 до 14 миллионов рублей. Компании обещают клиентам сохранение ДНК питомца и получение его генетической копии, однако реальность оказывается далека от рекламных обещаний, пишет телеграм-канал Mash Money.

Фактически на территории РФ клонов животных не создают, а все процедуры проводятся за рубежом, при этом сам процесс сопряжён с множеством рисков и дополнительных трат. В рекламных материалах клонирование редко позиционируют как сложную биотехнологическую операцию.

Чаще клиентам предлагают эмоционально окрашенные формулировки: «копия питомца», «ещё одна жизнь рядом» или «шанс сохранить любимое животное». Для усиления эффекта срочности владельцам объясняют, что после гибели питомца тело нельзя замораживать, его необходимо охладить и оперативно передать специалистам для забора тканей, пока клетки сохраняют пригодность.

На этом этапе речь идёт лишь о продаже услуги по сбору биоматериала, а не о самом создании клона. Сохранение ДНК животного оценивается в 150 тысяч рублей, начальное хранение клеток у посредников обходится примерно в 406 тысяч рублей, а ежегодное содержание — в 18 тысяч. Сама процедура клонирования обойдётся значительно дороже: для собаки около 7,4 миллиона рублей, для лошади — 13,3 миллиона.

Российские фирмы выступают исключительно в роли посредников, помогая взять биоматериал, законсервировать клетки и организовать отправку в зарубежную лабораторию. Основными странами, где появляются клоны, являются США, Китай и Южная Корея.

В итоговую стоимость входят не только услуги лаборатории, но и донорские яйцеклетки, суррогатная мать, оплата попыток проведения процедуры, логистика биоматериала и доставка готового животного обратно. Технологический процесс выглядит следующим образом: у питомца берут образец ткани, выращивают из него материал для хранения, затем ядро клетки переносят в яйцеклетку, а полученный эмбрион подсаживают суррогатной матери. Наступление беременности, приживаемость эмбриона и жизнеспособность потомства не гарантированы, иногда требуются дополнительные платные попытки.

За рубежом клонирование применяют не только для домашних любимцев. Эту технологию используют для породистых лошадей, верблюдов и быков-производителей с расчётом на экономическую выгоду. Однако коммерческое клонирование сложно масштабировать из-за потребности в донорах яйцеклеток, суррогатных матерях и специальной инфраструктуре. Поэтому проекты остаются дорогими и штучными, зависящими от удачи.

Даже в случае успеха владелец получает не прежнего питомца, а новое животное с идентичной ДНК. Профессор и гендиректор ООО «Альтраген» Виктор Погребняк пояснил, что у клона будут отличаться память, жизненный опыт и характер, а некоторые внешние черты могут измениться. У кошек, например, нередко наблюдается иной окрас и рисунок шерсти. Он подчеркнул, что клонирование не создаёт улучшенную версию и не корректирует генетические свойства, оно лишь дублирует существующую особь.

Эксперт подверг критике рекламные формулировки о воскрешении, назвав их некорректными. Клон не оживляет погибшее животное, а разговоры о переносе личности или памяти остаются футуристическими концепциями без научного обоснования.

Юрист Александр Питниченко отметил отсутствие правового регулирования рынка клонирования в России. В случае неудачи финансовая и моральная ответственность ложится на владельца, а возврат средств за сорвавшуюся процедуру или гибель животного при перевозке будет проблематичным. Ситуацию усугубляет международная схема работы: посредник отвечает за хранение и отправку клеток, лаборатория — за процедуру, перевозчик — за доставку, и каждая сторона может сослаться на выполнение своих обязательств.

Подобные споры уже имели место за рубежом. В Канаде женщина заплатила около 3,7 миллиона рублей за клонирование кошки и получила котят только после нескольких неудач. В Сингапуре ветеринар клонировал собственную собаку, но первый щенок умер через четыре дня после рождения, а живой появился лишь со второй попытки. В США разбирательство вокруг клонирования чихуахуа Миракл Милли дошло до суда: хозяйка обвинила компанию в создании большего числа клонов и нецелевом использовании биоматериала.

Специалисты советуют тщательно прорабатывать договор с указанием исполнителя, местонахождения лаборатории, количества попыток, критериев успеха, условий возврата средств и ответственности сторон. Отдельным вопросом остаётся подтверждение того, что клон действительно создан из ДНК конкретного питомца.

Ранее американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences объявила о новом проекте в области восстановления вымерших видов. Фирма была известна своими планами по клонированию шерстистых мамонтов, дронтов и сумчатых волков, а теперь специалисты приступили к работе над возвращением голубой антилопы. Воссоздавать животное с нуля учёные не планируют. За основу решено взять ближайшего ныне живущего родственника — лошадиную антилопу, которая обитает в африканских саваннах.