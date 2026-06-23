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Регион
23 июня, 16:41

В Рособрнадзоре не выявили аномального числа апелляций после ЕГЭ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России не зафиксировано массового роста апелляций. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора агентству «Москва».

В ведомстве напомнили, что предусмотрены два типа апелляций: о нарушении порядка проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами. Первая подаётся в день экзамена прямо в пункте проведения, вторая — в течение двух рабочих дней после ознакомления с результатами.

В Рособрнадзоре отметили, что итоговые данные, включая анализ всех апелляций, будут подведены после завершения экзаменационной кампании 2026 года. Сейчас обработка результатов проходит в штатном режиме.

Также в ведомстве подчеркнули, что Федеральный институт педагогических измерений продолжает анализ экзаменационных материалов. В случае выявления возможных ошибок в КИМ гражданам рекомендовано направлять конкретные обращения в Рособрнадзор.

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Кстати, количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по истории, в этом году заметно выросло. По данным Минпросвещения России, таких результатов добились 260 человек, тогда как годом ранее их было 155. В системе наблюдается устойчивое улучшение показателей по ряду направлений. Доля учащихся с высокими результатами выросла на 3,3 процентных пункта — с 11,7% до 15%.

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Николь Вербер
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