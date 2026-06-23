Хорватская писательница Славенка Дракулич умерла в 76 лет

В возрасте 76 лет скончалась одна из самых титулованных хорватских писательниц, чьи произведения переведены на десятки языков мира, Славенка Дракулич. О её уходе сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на близкую подругу литератора.

По информации агентства, Дракулич умерла 20 июня у себя на родине в Хорватии. Жизненный путь писательницы начался в 1949 году в городе Риека.

Славенка Дракулич стала одной из первых авторов из постъюгославского пространства, кто открыто и последовательно говорил о роли и положении женщины в социуме. Широкую мировую известность ей принесли такие работы, как «Как мы пережили коммунизм и даже смеялись при этом», «Балканский экспресс: фрагменты с другой стороны фронта» и роман «Как будто меня там нет», в центре которого лежала тяжёлая тема сексуализированного насилия времён Боснийской войны.

Всего книги Дракулич переведены более чем на двадцать языков, а в 2026 году российский читатель смог познакомиться с её трудом «Теория печали Милевы Эйнштейн».

Напомним, в Москве на Новодевичьем кладбище простились с писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской — вдовой поэта Андрея Вознесенского. Её похоронили рядом с супругом, ушедшим из жизни в 2010 году. Прежде в Центре Вознесенского прошла гражданская панихида.