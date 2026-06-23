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23 июня, 16:58

Хорватская писательница Славенка Дракулич умерла в 76 лет

Обложка © Wikipedia / De Balie

Обложка © Wikipedia / De Balie

В возрасте 76 лет скончалась одна из самых титулованных хорватских писательниц, чьи произведения переведены на десятки языков мира, Славенка Дракулич. О её уходе сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на близкую подругу литератора.

По информации агентства, Дракулич умерла 20 июня у себя на родине в Хорватии. Жизненный путь писательницы начался в 1949 году в городе Риека.

Славенка Дракулич стала одной из первых авторов из постъюгославского пространства, кто открыто и последовательно говорил о роли и положении женщины в социуме. Широкую мировую известность ей принесли такие работы, как «Как мы пережили коммунизм и даже смеялись при этом», «Балканский экспресс: фрагменты с другой стороны фронта» и роман «Как будто меня там нет», в центре которого лежала тяжёлая тема сексуализированного насилия времён Боснийской войны.

Всего книги Дракулич переведены более чем на двадцать языков, а в 2026 году российский читатель смог познакомиться с её трудом «Теория печали Милевы Эйнштейн».

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Вероника Бакумченко
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