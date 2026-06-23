В Калининградской области спасли и выпустили в море семь краснокнижных тюленей

Семь краснокнижных тюленей прошли полный курс восстановления и были выпущены на свободу в Калининградской области. Животных вернули в естественную среду на побережье заповедника «Куршская коса», сообщила пресс-служба центра «Сердце Морей».

«Как вы уже знаете, в этом году большинство детёнышей попали к нам с серьёзными ранениями и травмами. Некоторым требовалось длительное лечение, кому-то — восстановление после тяжёлого истощения. И вот сейчас процесс реабилитации наконец подошел к концу! Наши подопечные набрали вес, накопили достаточно количество подкожного жира для выживания в природе, вылечили полученные травмы и пробудили охотничьи инстинкты», — говорится в сообщении.

Контакты с людьми во время реабилитации были сведены к минимуму, а сроки восстановления оказались короткими, поэтому животные не привыкли к человеку и смогут легко адаптироваться в природе. Для дальнейшего наблюдения за перемещениями специалисты ВНИРО закрепили на шерсти тюленей спутниковые метки, которые безопасно фиксируются и не причиняют вреда.

Под наблюдением остаются ещё три питомца — Майя, Шура и Влад. Их планируют выпустить в ближайшее время, как только они наберут нужную массу и будут готовы к самостоятельной жизни. Большую помощь центру оказали местные жители и туристы, которые находили обессиленных детёнышей на побережье и сообщали о них сотрудникам. Также при участии МЧС была спасена молодая самка: её освободили из рыбацких сетей, обработали раны и сразу отпустили в море.

Ранее сообщалось, что на Сахалине впервые в России провели операцию по спасению краснокнижного сивуча непосредственно на брекватере, окружённом морем. Животное освободили от пластикового кольца, сдавливавшего шею и мешавшего нормально дышать и питаться. Из-за репродуктивного периода животные вели себя агрессивно, и работать в таких условиях ранее никто не рисковал. К операции привлекли экологов, ветеринарных врачей из Сахалинского зоопарка и Приморского океанариума, а также общественников.